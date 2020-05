롯데호텔 글로벌 체인, 코로나19 피해 해결 돕는다

한편, 롯데호텔 양곤과 롯데 뉴욕팰리스는 지난달 8일부터 15일까지 국내외 호텔 외관에 특정 문구 또는 모양으로 점등해 메시지를 전달하는 ‘호프 포 올(Hope For All)’ 캠페인에 동참한 바 있다. 점등 캠페인은 롯데호텔이 글로벌 체인 호텔을 중심으로 세계적으로 진행한 릴레이 퍼포먼스다. 롯데호텔 체인 5곳이 참여했다.

미국의 롯데 뉴욕팰리스는 이달 1일부터 오는 22일까지 경매 형태의 기부 캠페인 ‘올 인 챌린지(All in Challenge)’에 참여하고 있다. 코로나19 피해 해결을 위한 자선모금 캠페인으로, 연예인, 스포츠 스타, 기업체 등이 재능 및 제품을 기부하면 경매 또는 추첨권 판매 형태로 모금해 전액 기부된다. 이에 롯데 뉴욕팰리스는 샴페인 스위트 4박과 미쉐린 레스토랑 출신 마스터 셰프 세드릭 토바의 프라이빗 디너 4인, 유명 마술사 스티브 코헨이 진행하는 프라이빗 마술 쇼와 마이바흐 호텔 차량 제공 서비스 등으로 구성된 패키지로 기부 경매에 동참하고 있다.