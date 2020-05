오프라인으로 뻗어나오는 온라인 스타트업

온라인 기반 스타트업들의 오프라인 '러시'가 본격화되고 있다. 온라인 상의 고객 정보와 자산을 바탕으로 오프라인에서 사업 영역을 확대하는 'O4O(Online for Offline)' 전략이다. 온라인에서 확보한 영향력과 기술을 오프라인에 적용해 시장 혁신을 주도해 나가겠다는 것이다. 이 같은 스타트업들의 오프라인 도전에 소비자들의 호응도 뜨겁다.

