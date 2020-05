코로나19로 온라인 교육 부상…에듀테크 기업 해외진출 기회

한국무역협회 국제무역통상연구원이 11일 발표한 '에듀테크(Edutech) 시장 현황 및 시사점'보고서는 수학·외국어 교육, 영유아 학습시장 등에서 축적한 노하우와 우수한 IT 기술을 결합한 서비스를 강점으로 내세워 해외 진출을 추진 중인 국내 에듀테크 기업들에게 코로나19는 기회가 될 수도 있다고 분석했다.

에듀테크는 가상현실(VR) 및 증강현실(AR), 인공지능(AI), 빅데이터 등 IT 기술과 교육 서비스가 융합해 새로운 학습 경험을 제공하는 혁신 분야다.