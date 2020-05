국립합창단 15~16일 명동예술극장에서 창단 70주년 기념 공연

국립합창단 창작연주회 당시 불렀던 최영섭 작곡의 '그리운 금강산', 해학이 살아있는 가사가 맛깔나는 한국가곡 '명태'와 많은 관객들에게 사랑받는 뮤지컬 '알라딘'의 삽입곡 '어 홀 뉴 월드(A Whole new World)', 뮤지컬 '영웅'의 삽입곡 '그날을 기약하며', 광고음악으로도 익숙한 오페라 합창곡인 푸치니와 베르디의 '공주는 잠 못 이루고(Nesssun Dorma)'와 '축배의 노래' 등을 들려줄 예정이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.