'기사회생' 케이뱅크…재벌특혜 논란 이유는?

금융권에서는 인터넷은행법 개정안 통과를 긍정적으로 보고 있다. 단순히 KT만을 위한 법이 아니라 혁신금융을 위한 시금석으로 봐야 한다는 것이다. 대주주 규제 완화가 이뤄지지 않는다면, 기존 인터넷은행 뿐만 아니라 인터넷은행에 도전하고자 하는 다른 IT 기업 등의 후발주자들에게도 부담으로 작용할 것이란 이유에서다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.