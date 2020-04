중소기업 10곳 중 8곳 "코로나發 경제위기 1년 이상 간다"

실제 경비 절감을 위해 일부 IT 업계 중소기업은 원격근로시스템을 도입해 사무실 관련 비용을 줄이는 방안을 검토하고 있고 공장 이전과 자산매각을 고려 중인 중소기업도 있는 것으로 나타났다.

