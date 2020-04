[2020미래기업포럼] “포스트 코로나, 위기를 기회로 만들자”

코로나19가 향후 헬스 케어(health care)에 끼칠 영향에 관해서 이 교수는 “현재 진료는 진료공간, 판독도 진료공간에서 이뤄져야 하는 제약 있다”면서 “열린마음으로 생각해 정보, IT 등이 병원과 묶인다면 환자들도 상당히 만족할 수 있는 네트워킹과 윈윈 (win-win)구조 만들어져 괜찮지 않을까 생각한다”고 말했다.

