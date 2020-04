전 연인 살해유기한 20대男 무기징역 구형

또 A 씨는 같은 달 15일 오전 2시~5시 사이 C 씨의 시신을 마대 자루에 담아 인천 경인아라뱃길에 유기한 혐의도 받는다. B 씨는 A 씨의 차량에 동승해 시신 유기를 도운 혐의를 받고 있다.

A 씨는 앞서 지난 1월12일 오전 10시께 서울시 강서구의 한 빌라에서 C(29) 씨를 폭행하고 목졸라 숨지게 한 혐의를 받고 있다. A 씨는 범행 이후 사흘간 C 씨의 시신을 빌라에 방치한 것으로 조사됐다.