김설진·안애순 등 국내 대표 무용가 총출동 '모다페 2020' 내달 개막

대구시립무용단 김성용 'Be' ⓒ대구시립무용단

모다페 2020의 대단원은 대구시립무용단 김성용 예술감독의 작품 '비(Be)'가 장식한다. 이 작품은 지금과 같이 전세계가 힘든 시기를 이겨낼 수 있는 신념으로 무용의 가치를 끝까지 가지고 갈 수 있다는 것을 존재함(Be)으로서 증명한다. 비는 그간 대구시립무용단 정기공연 중 좋은 반응을 얻은 '군중', '트리플 빌(TRIPLE BILL)', 'DCDC'의 하이라이트 부분, 신작 '더 신 앤드 롱 메시지(The thin and long message)', '더 카(The Car)', '비(Be)'까지 총 여섯 작품을 옴니버스식으로 구성한 것이다. 대구시립무용단은 1981년 창단한 대한민국 최초의 국공립현대무용단으로 상임단원(정단원)이 있는 유일한 우리나라 현대무용단이다.

옥스퍼드 인명사전에 기록된 한국 최초의 컨템포러리 안무가로 국립현대무용단 예술감독을 역임한 세계적 안무가 안애순은 '타임 스퀘어(Times square)'를 공연한다. 안애순 안무가는 그간 '시간, 시공간, 시제를 가지고 있는 몸의 보이지 않는 세계와의 접속'에 방점을 두고 '히어 데어(Here There)', '이미 아직', '평행교차', '공일차원' 등의 작품 활동을 해왔다. 모다페 2020에서 안애순 안무가는 느닷없이 마주한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재난 상황 속에서 모두가 어려움을 겪고 있고, 이 속에서 우리의 삶을 되돌아보고 현재에 대해서 생각하게 하는 시간성에 주목한다. 절대적인 삶에 갇혀서 살지 말고 그 안에서 우리의 주관적 시간성을 찾고자 하는 작업이다.

모다페 2020은 '리틀 히어로즈, 컴 투게더!(Little Heroes, Come Together!)'를 제목으로 기계화돼가는 세상, 억압된 개체로 살아갈 수밖에 없는 사회 구조적 어려움 속에서도 삶을 성실하고 알차게 일궈가는 작은 시민들, 그리고 이러한 삶의 춤사위를 예술로 표현하며 승화하는 예술인들을 응원하는 무대로 꾸며진다.