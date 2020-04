박원순 서울시장, 글로벌 리더들에게 '코로나19' 방역경험 전파

[아시아경제 조인경 기자] 박원순 서울시장이 글로벌 스타트업 액셀러레이터 '플러그 앤 플레이 테크 센터(Plug and Play Tech Center)'와 화상세미나를 갖고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 적극 대응중인 서울시의 방역 경험과 노하우를 소개했다.

