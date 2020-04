코로나 팬데믹, 실물경제 충격 가시화 "리스크 오프 재부각"

미국 연준 베이지북(4/6일까지의 정보를 포함)은 최근 몇 주 동안 미국 경제활동이 가파르게(sharply and abruptly) 수축되면서 일자리가 줄고 임금이 하락했다고 진단했다.

이 때문에 안전자산으로 자금을 이동시키는 리스크 오프(risk off, 위험회피)가 재부각되고 있다는 지적이다.