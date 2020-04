요즘 잘 나가는 IT스타트업 트렌드는 '선주문 후생산'

[아시아경제 문혜원 기자] 기성품보다는 개인의 개성과 취향이 반영되는 제품에 열광하는 능동적 소비자들이 늘면서 IT 및 스타트업계에 ‘선주문 후생산’ 방식이 새로운 트렌드로 자리잡고 있다. 제품 뿐만 아니라 온라인 강의, 제품 기획, 서비스 개발까지 소비자 수요를 먼저 확인하고 이에 맞춰 생산하는 방식은 실패와 기회비용을 획기적으로 줄일 수 있어 업계에서도 호평이 이어지고 있다.

