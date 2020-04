KLPGA 국내 개막전 시작…"메이저 KLPGA챔피언십 5월14일 개최"

대회 개최 취지에 맞게 'MDF(Made cut, Did not Finish) 컷 오프' 규정을 채택한 만큼, 일반 대회와는 다른 상금 요율을 적용한다. 대회에 출전한 모든 선수들이 상금을 받아갈 수 있도록 할 방침이다. KLPGA는 코로나19를 극복을 위해 기존에 준비한 5000만원의 지원금에 이 대회 선수들의 상금에서 공제될 특별회비(6%) 수익 1억4000만원을 더한 1억9000만원을 대한적십자사에 전달한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.