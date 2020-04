예술의전당 공연장 순차적 개방…22~26일 연극 '흑백다방' 공연

'흑백다방'은 지난해 일본의 '타이니 알리스 페스티벌' 축제에 초청받아 특별상을 받는 등 국내ㆍ외 연극제에서 많은 상을 받으며 화제를 모았다. 2016년 영국 에딘버러 축제에서 코리아 시즌에 초청돼 영국 배우들과 함께 공연했으며 미국, 터키 등에서도 공연했다. '흑백다방'의 영어버전인 'BLACK AND WHITE TEA ROOM-COUNSELLOR'는 작품성을 인정받아 미국 브로드웨이에서도 공연할 예정이다.

