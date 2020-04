온라인전용 식품들 '맛있는 클릭'

[아시아경제 최신혜 기자] 식품업계가 오프라인 매장 대신 온라인을 통해서만 판매하는 '온라인 온리(on-line only)' 상품에 주목하고 있다. 소비자의 다양한 기호를 맞추기 위한 다품종 소량 생산에 유리하고 유통 비용 등을 줄인 만큼 양을 늘리고 질을 높여 소비자의 평도 좋다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.