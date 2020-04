[클릭 e종목]"현대모비스, 코로나19로 상반기는 실적 부진…목표가↓"

2분기에도 부진한 실적 흐름이 이어질 것이란 전망이다. 한화투자증권은 현대모비스의 2분기 실적에 대해 매출액 13% 감소한 8조2300억원, 영업이익 35.7% 줄어든 4032억원으로 예상했다. 김 연구원은 "현대기아차 해외 공장 생산 차질, 주요 자동차 시장 수요 위축으로 해외 법인 실적 감소가 불가피하고 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기 강화 흐름으로 A/S 수요도 감소할 가능성이 크기 때문"이라고 말했다.

한화투자증권은 현대모비스의 올해 1분기 실적을 매출액 8조3400억원, 영업이익 4425억원으로 추정했다. 이는 전년 동기 대비 각각 4.6%, 10.4% 감소한 수치다. 김 연구원은 "모듈 부문의 경우 매출액이 6조5300억원으로 5.8% 감소하고 영업손실 65억원으로 적자 전환이 예상된다"면서 "현대기아차의 친환경차 판매 증가, 신차 출시 효과 등에도 불구하고 코로나19 여파로 국내와 중국 생산 물량이 감소하며 부진한 결과를 시현할 것"이라고 분석했다. 애프터서비스(A/S) 부문은 매출액 0.1% 증가한 1조8100억원, 영업이익은 1.2% 감소한 4490억원으로 추정된다. 김 연구원은 "국내외 자동차 A/S 수요 운행대수 증가와 원화 약세에도 코로나19 발발로 내수와 유럽 지역 등의 A/S 수요 감소가 예상되기 때문"이라고 설명했다.