'방랑자'로 돌아온 조성진 "이젠 내가 있는 곳이 바로 나의 집"

최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 탓에 전 세계 공연장이 폐쇄된 상태다. 조성진도 쇼팽 콩쿠르 우승 후 이렇게 오래 쉬는 것은 처음이라고 했다. 오프라인 공연 대신 온라인 공연이 활성화되고 있다. 조성진도 지난달 28일 세계 피아노의 날에 독일의 오발미디어가 주최하는 '스테이지 앳 홈(Stage at Home)' 공연에서 바리톤 마티아스 괴르네(53)와 함께 슈베르트 가곡을 들려줬다. DG의 무료 온라인 콘서트에도 참여했다.

조성진 [사진= 도이치그라모폰 제공, (c) Christoph Kostlin]

