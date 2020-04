검찰, 3살 딸 '학대 치사' 친모·공범에 징역 20년 구형…동거남은 15년

또 C 씨는 같은 기간 A 씨와 B 씨의 범행에 가담해 D양을 상습적으로 때리고 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

C 씨 측은 "불우한 환경에서 자라 제대로 된 보살핌을 받지 못했다"며 "조모는 고령이고 부친은 거동이 불편한 점을 참작해 선처해달라"고 말했다.