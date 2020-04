세종문화회관 '힘내라 콘서트'…16개 공연 온라인 생중계

아이들을 위한 공연도 마련된다. TV속 과학자들과 함께 미션을 해결하며 과학에 대한 재미와 흥미를 한층 끌어 올릴 수 있는 신나는 과학 버라이어티쇼인 '허풍선이 과학쇼 시즌 2 - 마리퀴리 vs 아인슈타인(21일 오후 3시)'를 만나볼 수 있다.

클래식 팬들을 위해 한국인에게 가장 사랑받는 4개 오페라인 카르멘, 라 트라비아타, 리골레토, 일 트로바토레의 주요 아리아와 중창을 밀레니엄심포니오케스트라의 연주와 성악가들의 노래로 감상할 수 있는 '오페라 옴니버스(24일 오후 3시)와 팬텀싱어 초대 우승팀 포르테 디 콰트로의 '포르테 디 콰트로 콘서트 Only for You(27일 오후 7시30분)'를 선보인다.