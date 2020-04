[드링킷] 나의 와인 이상형 찾기 (feat. MBTI)

My Best Type of Wine, 나와 찰떡궁합인 와인은?

많아도 너무 많은 와인들, 추천받아 마셔도 실패하기 일쑤다. 도대체 나한테 맞는 와인은 뭘까? 고민하는 당신의 취향을 저격하기 위해 에디터가 성격에 따른 와인을 추천해볼까 한다.(집중! 집중!) 다들 성격유형 테스트 'MBTI'는 한 번쯤 해 봤겠지? INFJ, ENFP 등 MBTI 성격분석 결과별 당신의 와인 이상형도 찾아보자. 이름하여 'MBTW(My Best Type of Wine)'검사! MBTI 검사를 안 해봤더라도 자신에게 해당하는 유형을 찾아 와인 짝꿍을 만나보자.

관리자형 (ISTJ, ISFJ, ESTJ, ESFJ)

관리자형은 혼자 집중해서 공부하는 타입, 웅장한 클래식을 틀어놓고 사색을 즐기며, 정장을 즐겨 입는다. 그룹에서도 논리적인 주장과 카리스마로 늘 리더를 맡는 타입. 본 투 비 리더! 이 유형은 팩트에 근거하여 생각하고 한번 맡은 일은 끝까지 완성해 낸다. 때때로 자신보다 타인을 위하기도 함.

평일 밤엔 혼자 조용히 미스터리 추리 극을 보며 힐링하고 주말엔 직접 요리를 만들기도 하는 당신! 해물이 잔뜩 들어간 오일 파스타와 부라타 치즈를 넣은 샐러드, 그리고 먹기 좋게 구운 스테이크를 만들어 친구를 초대하는 게 취미다. 그런 당신에게 건네고 싶은 와인은?

사진=(왼쪽부터) 동원와인플러스/ 금양인터내셔날/ 와인타임/ 금양인터내셔날 홈페이지

① 로즈탈 까즈 에스티발 : 파워풀하고 짙은 과일 향이 특징이며 검은 체리와 검은 딸기가 균형 잡힌 밸런스를 보여준다. 매콤한 아시안 음식이나 양고기, 치즈와 잘 어울리는 제품. 균형을 중시하는 관리자형에게 제격!

② 1865 싱글 빈야드 까베르네 소비뇽 : 모던하고 트렌디한 와인으로 달콤한 바닐라와 오크 향이 인상적이다. 오크 배양을 통해 풍부해진 바닐라 향과 부드러운 탄닌이 조화로운 맛을 선사함.

③ 몬테스 알파 까베르네 소비뇽 : 열매 과일, 시가 박스, 바닐라와 민트 향이 첨가되어 복합적이면서도 풍부한 맛을 낸다. 파스타와 장어구이, 햄버거와 조합이 좋다.

④ 몰리나 레세르바 까베르네 소비뇽 : 바이올렛 빛의 이 와인은 초콜릿과 토스티 향이 일품. 약간의 후추와 오크 향이 와인에 깊이를 더한다. 미디엄 바디의 와인으로 소고기나 돼지고기 등 육류와 찰떡궁합.

분석형 (INTJ, INTP, ENTJ, ENTP)

감정에 지나치게 솔직한 분석형. 단순 명료하며 복잡한 것은 싫어한다. '돌려 말하지 마!' 아기자기? 귀여움? 그런 건 모른다. 쿨내가 진동하는 당신은 자신의 감정에 최선을 다하며 상상력도 풍부하다. 계획한 일은 철두처미하게! 항상 빠지는 것 없는지 모든 것을 체크하고 끊임없이 자기계발에 힘쓴다.

주변 사람들을 놀라게 하는 대담함은 물론 사람이 많은 곳에서 나의 주장을 말하는 데 어려움이 없다. '발표는 나의 특기!' 올곧은 성격이지만 남들에게는 매력적으로 비친다. 상큼하면서도 톡톡 튀는 분석형에게 추천하는 와인은?

사진=(왼쪽부터) 신합상사/ 와인나라/ 와인오케이 홈페이지

① 캐슬 락 피노누아 : 캘리포니아의 드라이한 레드와인으로 깊은 체리 향이 일품이다. 분석가의 이미지에 맞게 당도는 거의 없는 편. 조금은 무거운 바디감으로 프와그라나 신선한 해산물과 곁들이기 좋다.

② 산테로 피노 샤르도네 스푸만테 : 상큼하고 신선한 과일 향이 특징이며 단맛이 없는 깔끔한 스타일. 상쾌한 청량감이 특징이며 버블이 풍부한 스파클링 와인이다. 인기 와인 만화 '신의 물방울'에서 극찬을 받은 제품!

③ 다인하드 그린 라벨 : 리슬링 100%의 와인으로 독일에서 생산되는 이 와인은 당도가 있는 편. 늘 생각이 깊은 분석가라면 가볍지만 깔끔한 다인하드 그린 라벨으로 머리를 식혀보자.

외교형 (INFJ, INFP, ENFJ, ENFP)

밝고 귀여운 성격으로 어디에서나 예쁨 받는 외교형은 누구에게나 다정하며 긍정적이다. 스윗한 당신을 볼 때마다 떠오르는 것은 달콤한 꿀! 순수하며 장난기 넘치는 당신은 마음이 여려 눈물도 많다. 울고 싶어서 우는 게 아니라고요!

늘 구름을 걷는 듯 이상을 쫓는 당신은 이타 주의가 강하며 안전하고 행복한 사회를 꿈꾼다. 그래서인지 창의력도 남다르다고. 당신이 있는 곳엔 늘 웃음꽃과 열정이 가득하다. 가족, 로맨스 장르의 영화를 즐기고 신나는 밴드 음악을 들으며 산책하는 것이 취미! 누구보다 따뜻하고 속이 깊은 폭신폭신한 외교형에게 선물처럼 이 와인을 추천한다.

사진=(왼쪽부터) 와인나라/ 가자와인뱅크/ 와퐁 홈페이지

① 무똥 까데 리저브 보르도 레드 : 프랑스의 국민 여배우 소피 마르소의 애착템이며, 칸의 여왕 전도연이 칸 영화제에서 마신 와인으로 유명한 이 제품은 체리와 블랙 베리 등의 과일 향과 부드러운 탄닌의 조화가 우수하다. 타인과 어울리기 좋아하는 외교형에게 파티용으로 추천하고 싶다.

② 베린저 화이트 진판델 : 캘리포니아 와인으로 투명한 로제빛이 특징이다. 스위트하면서도 산도가 적절히 올라와 감칠맛이 남다르다고. 레드베리, 멜론, 딸기 등 달콤한 과일 향을 배합하여 상큼발랄한 외교형에게 딱 어울리는 로제와인!

③ 산 페드로 레이트 하비스트 : 패키지에 있는 나비 모양이 귀여운 외교형들을 닮았다. 리슬링 100%인 이 와인은 여행을 떠날 사람과 함께 마시면 소원이 이루어진다는 나비 설화로 유명! 이상을 쫓는 외교형에게 안성맞춤이다. 풍부한 오렌지와 살구향으로 마시는 순간 기분이 좋아질 것.

탐험가형 (ISTP, ISFP, ESTP, ESFP)

조용하지만 깊이 있고 분위기 있다는 말을 자주 듣는 당신. 영롱한 보석 같은 당신은 어디서나 사람들의 이목을 끈다. 달콤하면서도 쌉싸름한 다크초콜릿 같은 매력이 있달까. 어른이면서 아이 같은 순수함을 늘 지니고 있는 것이 탐험가형의 특징이다. 봄바람같이 시원하고 청량한 당신은 고양이를 닮은 듯하지만 사실은 강아지 같은 여리고 착한 마음을 지닌다.

사람들 앞에서 말하는 건 힘들지만 새로운 기계나 도구를 다루는덴 엄청난 흥미를 갖지! 새로운 것에 관심이 많고 때때로 명석함을 보여주는 것이 이 유형의 매력이다. 탐험가형은 계획적인 여행보다 즉흥적인 여행을 선호하는 편. Chilling 음악을 틀어 놓고 깊은 밤을 즐길 당신에게 추천할 와인은?

사진=(왼쪽부터) 롯데와인/ 와인나라/ 와인나라 홈페이지

① 옐로우 테일 쉬라즈 : 호주의 레드와인. 당도가 거의 없으며 약간의 산미를 가지고 있다. 육류의 나라인 호주와인답게 바비큐와 환상의 호흡을 자랑. 딸기류의 아로마와 스파이시 향이 특징인 이 제품은 풀 바디로 묵직한 균형이 있으며 긴 여운을 준다. 사람들의 이목을 끄는 탐험가와 잘 어울리지!

② 카사 마르텔레티 모스카토 다스티 : 산뜻한 꽃 내음으로 가득 찬 고급스러운 이태리 와인. 한 마디로 그냥 탐험가형들을 위한 와인이다. 옅은 골드빛에 산뜻한 아카시아와 오렌지 꽃, 복숭아 향까지 더하니 봄을 마시는 기분! 크리미한 디저트나 마카롱과 잘 어울린다.

③ 엘 치링귀토 상그리아 : 상그리아의 나라인 스페인 제품. 와인과 시트러스 과실이 절묘한 조화를 이루어 낸 100% 내추럴 상그리아로 지중해 바다를 연상시킨다. 자유로운 탐험가 이미지와 딱! 투명한 체리 빛이 시원함을 선사하며 잘 익은 붉은 계열의 시트러스 과실이 입을 풍성하게 만든다.

내 짝꿍은 산 페드로 레이트 하비스트였군! 찾았다_

