DGB금융그룹, 오픈 API 플랫폼 런칭 … TOSS와 대출 서비스 연계

그룹 관계자는 "DGB대구은행을 시작으로 올해 상반기 하이투자증권, DGB캐피탈이 실제 비즈니스를 연계할 수 있는 API 관련 IT 인프라 도입을 완료하고 DGB생명은 내년 상반기까지 완료할 계획"이라고 전했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.