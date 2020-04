우즈-매닝 vs 미컬슨-브래디 "올해 5월 2대2 '세기의 대결'~"

우즈와 미컬슨은 2018년 '더 매치: 타이거 vs 필'이란 타이틀을 내걸고 1대1 매치플레이를 펼쳤다. 당시에는 미컬슨이 연장 4번째 홀까지 간 접전 끝에 1.2m 버디를 성공시켜 상금 900만 달러(110억원)를 독식했다. 지난해에 이어 올해까지 3년 동안 해마다 열리는 것으로 알려졌지만 작년에는 불발됐고, 올해도 성사가 불투명했었다. NFL 명쿼터백 출신인 브래디와 매닝은 골프 실력도 출중해 흥미를 더할 전망이다.

