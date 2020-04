해외로 뻗어나가는 한국 스마트 시티 인프라

유형별로는 스마트 단일솔루션형이 19개국 46건(57.5%)를 차지했고 스마트 도시개발형은 17개국 31건(38.8%)이 접수됐다. 스마트 단일솔루션형은 ITS 교통체계 도입 등 교통 분야가 15건으로 가장 많았고 데이터 통합 및 운영 플랫폼 구축 등 전자정부 분야가 14건으로 뒤를 이었다. 스마트 도시개발형은 국가나 도시 전체에 대한 스마트도시 개발 로드맵 수립(라오스)부터 신도시 개발, 역세권 개발, 공항 이전부지 개발 등 다양한 요청이 잇따랐다.

K-시티 네트워크는 지난해 11월 '한-아세안(ASEAN) 특별정상회의' 기간에 열린 '한-아세안 스마트시티 장관회의'에서 김현미 국토부 장관이 제안한 사업으로 지난 1월31일부터 지난달 20일까지 국제 공모를 진행했다. 정부는 공모사업의 신청 주체를 해외 정부·지방정부·공공기관으로 한정해 G2G(Government to Government) 차원의 사업 추진 동력을 확보하는 한편 신뢰도를 높였다.