대우건설, 자회사3개 합병 통해 신성장사업 추진

통합법인은 경영관리 부문, 자산개발 부문, AS 부문, 발전 부문, Steel사업 부문, 생산관리 부문 등 총 6개 부문 22개 팀으로 운영될 예정이다. 주주총회와 합병등기를 거친 후 오는 6월 1일 정식으로 출범한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.