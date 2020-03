마포구, 코로나 선별진료소에 장애인과 소통 그림판 설치

ACC(보완대체의사소통)란 Augmentative and Alterative Communication의 약자로(약어로) 독립적으로 말이나 글을 사용해 의사소통 할 수 없는 사람들의 문제를 감소시키고 언어능력을 촉진하기 위해 사용하는 말(구어) 이외 여러 형태의 의사소통 방법을 의미한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.