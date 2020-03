미 증시 하루새 6000조 증발...트럼프 "실질적 구제책 마련할 것"

글로벌 IT 기업들의 주가도 전세계적인 경제활동과 소비 위축에 대한 우려가 커지면서 크게 하락했다. 애플과 마이크로소프트(MS), 페이스북, 아마존, 알파벳 등 글로벌 IT 5대기업의 시총만 3200억달러가 날아갔다. 이날 애플의 주가는 7.9% 하락했고, 마이크로소프트는 6.78%, 페이스북 6.4%, 아마존은 5.3%, 알파벳은 6.17% 하락했다. 최근 강한 상승세를 보였던 테슬라도 13.57% 급락했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.