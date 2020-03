KB국민은행, 글로벌 파이낸스 선정 4년 연속 '최우수 PB은행' 수상

[아시아경제 조강욱 기자] KB국민은행은 지난 5일(현지시간) 미국 뉴욕 소재 '하바드 클럽(The Harvard Club)'에서 열린 글로벌 파이낸스(Global Finance) 선정 'Best Private Bank Awards 2020' 시상식에서 국내 최고 PB은행으로 선정됐다고 7일 밝혔다.

송태훈 KB국민은행 뉴욕지점장(왼쪽)이 지난 5일(현지시간) 미국 뉴욕 하바드 클럽(Harvard Club)에서 개최된 'Best Private Bank Awards 2020' 시상식에서 대한민국 최우수 PB은행상을 수상한 후 조셉 지아라푸토 글로벌파이낸스 발행인 겸 편집장과 기념촬영을 하고 있다.