오반 "상처 받고 싶지 않다" SNS 해명…'BTS·아이유' 제친 사재기 논란

오반은 지난 2017년 싱글 앨범 '과일'로 데뷔했다. 이후 '진짜를 꺼내봐', '그 영화의 주인공', '취한 밤', '불행', '행복', '눈송이','쉬 이즈'(She is), '비가 오잖아', '불면', '전화를 할까봐' 등 여러 곡을 발표했다.

가수 오반은 방탄소년단을 비롯해 아이유, 지코 등 국내 음원 강자를 제치고 순위에 오르며 '음원 사재기' 의혹을 받았다. 방탄소년단의 'ON', 지코의 '아무노래', 아이유의 '마음을 드려요' 등을 제친 순위에 대중들은 "납득하기 힘들다"며 난색을 표했다.