[루머x진실]개도 코로나19 감염됐다고?…동물도 '마스크' 씌워야 할까

앞서 세계보건기구(WHO)는 개나 고양이 등 반려동물이 코로나19에 감염될 수 있다는 증거가 없다고 봤으나 이번 사례가 발생한 이후 WHO 측은 "해당 애완견이 코로나19에 실제로 감염된 것인지, 아니면 바이러스에 오염된 표면에 접촉해 바이러스가 묻은 것인지 등을 정확히 파악하기 위해 홍콩 당국 등과 협력하고 있다"고 밝혔다.

