[드링킷] 편의점에서 비건 안주 찾기

돼지에서 추출한 젤라틴이 주 성분인 젤리. 이런 상황에서 비건에게 한 줄기 빛이 되어주는 젤리가 있다는데, 그건 바로 '트롤리 '다. 트롤리의 다양한 종류의 젤리에는 전분이 들어간 게 많아 비건도 안심하고 먹을 수 있다. 포장지에 당당하게 'Go Veggie'라고 적어놓은 제품은 확실하게 비건인 것이다. '다이노렉스' 맛, '스파게티 사워'의 딸기와 콜라 맛 모두 비건이다. 젤리가 소주랑 잘 어울린다는 건 애주가 사이에서 이미 유명하다. 특히 새콤한 맛을 내는 스파게티 사워 젤리와 먹으면 한 봉지가 순식간에 뚝딱이다.

