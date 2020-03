[리뷰] 마음껏 폭주한 뮤지컬 슈퍼스타들

마이클 리는 자신의 첫 번째 곡 '무슨 일 일어날지 말해줘(What's the Buzz?)'를 부르며 청중들의 귀를 단숨에 사로잡는 폭발적인 고음을 들려줬다.

박강현이 이날 무대에서 부른 첫 번째 곡의 제목은 '마음속의 천국(Heaven On Their Minds)'. 박강현은 '웃는 남자'를 부를 때의 격정을 조금 줄이는 대신 리듬감과 흥에 거친 면을 더해 그윈플렌 때와는 또 다른 매력을 보여줬다. 고음에도 흔들리지 않는 특유의 안정감 있고 탄탄한 보컬은 순조롭게 공연의 시작을 알렸다.