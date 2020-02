코로나19 확산에…카드사, 분리·재택근무 속속 시행

[아시아경제 기하영 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 확산되자 카드사들도 비상대응계획에 따라 대책 마련에 나서고 있다. IT 등 핵심 인력 위주로 분리 근무뿐 아니라 재택근무도 속속 시행하는 모양새다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.