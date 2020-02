포스코인터, 팜사업 환경사회정책 'NDPE' 선언…국내기업 최초

이번에 선언한 'NDPE(No Deforestation, No Peat, No Exploitation) 정책'은 국제 대규모 팜오일 유통기업들이 채택한 강도 높은 환경사회정책이다. 포스코인터내셔널은 글로벌 종합사업회사로서 국제적 흐름에 발맞추고, 지속가능한 방향으로 사업을 전개함으로써 경제사회적 선순환 가치를 창출하고자 이 정책을 선제적으로 선언했다.

