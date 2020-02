2020년 3월호를 통해 공개된 화보에서 현아는 캘빈클라인 언더웨어에서 최초로 선보이는 CK ONE 컬렉션을 입고 카메라 앞에 섰다. 홍대 스위트룸에서 진행된 촬영에서 현아는 촬영 내내 끊이지 않는 에너지를 보여주어 캘빈클라인의 앰버서더다운 건강한 매력을 뽐냈다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.