[시론] 신종 코로나와 디마케팅

아웃도어 시장 프리미엄 브랜드의 대명사로 불리는 파타고니아는 혁신적인 디마케팅을 실행하고 있다. '이 자킷을 사지 마세요(Don't Buy this Jacket)'라는 문구가 브랜드 슬로건이다. 의류를 만드는 과정에서 발생하는 환경오염이나 자연파괴를 염려하는 소비자의 자각을 일깨워 되도록 소비를 자제하고 '비싸지만 좋은 옷을 사서 오랜 기간 입어야 한다'는 메시지를 전달하고 있다. 결과적으로 이 같은 디마케팅 전략으로 파타고니아는 친환경 기업 이미지를 가진 브랜드로 가격 프리미엄을 가진 세계 정상급 브랜드로 성장했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.