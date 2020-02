YG PLUS "외식사업 정리…오는 15일 양수 종결"

[아시아경제 유현석 기자] YG PLUS YG PLUS 037270 | 코스피 증권정보 현재가 1,490 전일대비 5 등락률 +0.34% 거래량 860,574 전일가 1,485 2020.02.14 14:56 장중(20분지연) close 는 종속회사인 YG푸즈가 운영 중인 외식 매장을 MBO(management buy out) 방식으로 YG푸즈 노희영 대표에게 양도하기로 결정했다고 14일 밝혔다.

양도 대상은 YG리퍼블릭 여의도점과 강남점으로 삼거리푸줏간, 3Birds, K-PUB 등이다. 영업양수도 종결일은 오는 15일이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr





