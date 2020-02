CJ 이미경 "美 진출 좋은 기회, 전략 짜고 우선순위 정해야"

그는 ‘기생충’이 아카데미 작품상을 탔을 때 수상 소감을 한 배경도 상세히 설명했다. 이 부회장은 “솔직히 마이크가 내려갔을 때 그게 무대에서 내려와야 한다는 것을 의미하는지 몰랐고 기술적 실수라고 생각했다”면서 “(마이크가 내려간 게) 무대에서 내려와야 한다는 의미를 알았다면 소감을 말하지 않았을 것이다”라고 말했다. 이어 “봉준호(51) 감독이 자신은 말을 많이 했다면서 제가 소감을 말해야 한다고 했다. 톰 행크스(64)와 샤를리즈 테론(45)이 ‘어서 말해(Go for it)’라고 외치는 모습도 보였다”고 덧붙였다.

