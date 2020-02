리노스, 인공지능 신생 기업과 MOU…"AI기술 개발·상품화 목표"

리노스 기업부설연구소 관계자는 “빠르게 발전하고 있는 인공지능 시장에 좀 더 원활한 진입을 위해 관련 기술을 활발하게 연구개발하고 있는 신생 기업과 협업을 진행하게 되었다”며 “기술 상용화 및 상품화에서 더 나아가 기존 리노스 IT 사업 분야와 연계시켜 영역을 더욱 확장하는 방안을 모색 중”이라고 밝혔다.

