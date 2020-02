iF 디자인 어워드는 세계적 권위의 디자인 시상식이다. 디자인 혁신성, 심미성, 사용가치 및 사용성 등을 종합적으로 평가해 선정한다.

[아시아경제 김대섭 기자] 청호나이스는 독일 'iF 디자인 어워드 2020'에서 공기청정기 제품이 본상을 수상했다고 11일 밝혔다.