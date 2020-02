LG 올레드 TV 해외 유력 전문매체 호평 이어져

미국의 IT 매체 톰스가이드(Tom’s guide)가 뽑은 ‘2020년 최고 TV’ 10개 제품에도 C9가 최고 4K TV로 뽑히기도 했다. 톰스가이드는 “화질과 사운드가 최상의 조합을 이루고 진정한 지능형 스마트 TV 경험과 세련된 디자인을 제공한다”고 선정 이유를 밝혔다.

LG전자는 올레드 TV의 인기 모델 ‘C9’이 미국의 IT 매체 씨넷(cnet)이 선정한 ‘2020년 최고 65인치 TV’에서 ‘화질 왕’으로 뽑혔다고 11일 밝혔다. 이 매체는 LG전자의 또 다른 올레드 TV 모델 ‘B9’을 ‘최고 하이엔드 TV’로 선정하기도 했다.