'14일 컴백' 마마무 문별, 신곡 티저 영상 공개

[아시아경제 임주형 인턴기자] 그룹 마마무 문별이 공식 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 두 번째 미니 앨범 'DARK SIDE OF THE MOON(다크 사이드 오브 더 문)' 타이틀곡인 '달이 태양을 가릴 때 (Eclipse)' 티저 영상을 공개했다.

