[무기로 본 세계] 저위력과 고위력 핵탄두, 뭐가 더 위험할까?

역설적으로 냉전기에는 1,2차 세계대전때와 달리 화력전이 발생하지 않았던 이유가 이 핵무기 때문이었다는 분석들이 나옵니다. 이를 '공포의 균형(Balance of terror)'이라고 불렀죠. 핵무기가 실전 사용된 것은 태평양전쟁 막바지에 미군이 히로시마와 나가사키에 핵무기를 투하했을 때 뿐이었고, 그 이후 당시보다 핵무기가 훨씬 많이 발전했지만 단 한번도 사용되지 않았죠. 일단 한번 쓰면 돌이킬 수 없는 상황으로 치달을 수 있다는 공포심리 덕이었습니다.

