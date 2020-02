“취약계층 위한 참신한 사업 찾습니다”…종로구, 2020 복지사업 공모

종로구는 지난해 복지사업 공모를 통해 저소득 어르신 음악치료, 건강맞춤형 영양도시락, Well Dying 준비, 독거남성들의 지역사회 활동 지원 등 총 9개 사업을 추진하고 고독사 예방과 취약계층 삶의 질 제고를 위해 노력하였다.

