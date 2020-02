삼성전자, iF 디자인 어워드 61개 대거 수상 '비스포크 금상'

1953년 독일 인터내셔널 포럼 주관으로 시작된 'iF 디자인 어워드 2020'은 제품, 패키지, 커뮤니케이션, 콘셉트, 서비스디자인, 인테리어, 건축 등 총 7개 부문에서 디자인, 혁신성, 기능성 등을 종합적으로 평가한다.

[아시아경제 이창환 기자] 삼성전자가 독일의 국제 디자인 공모전 'iF 디자인 어워드 2020'에서 금상 2개를 포함해 총 61개의 상을 받았다고 5일 밝혔다.