'혁신형 소상공인 창업의 요람' 신사업창업사관학교 교육생 모집

신사업창업사관학교는 2015년부터 1232명의 졸업생을 배출했으며 이중 787명의 성공적인 창업을 유도했다. 올해부터 중기부와 소진공은 성장세가 가파른 온라인 마케팅에 적합하고 혁신성을 기반으로 한 스마트 소상공인 육성에 역점을 둘 계획이다. 이를 위해 기존 오프라인 점포 중심으로 운영되던 방식을 카카오메이커스, 쿠팡 등 IT 플랫폼 기업과 연계해 디지털 역량 교육, 코칭 프로그램 및 입점을 지원하는 방식으로 확대해 나갈 예정이다.

