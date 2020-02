4세대 신형 쏘렌토, 티저 이미지 공개

아울러 신형 쏘렌토는 동급 최고 수준의 첨단 운전자보조 시스템(ADAS) 및 IT 편의사양 등 신기술이 대거 적용돼 국내에서 비중이 높은 중형 SUV 시장을 적극 공략할 계획이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.