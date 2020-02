"내 형제 슈가와 함께"…팝스타 맥스, 방탄소년단 슈가와 NBA 경기 관람

슈가가 속한 방탄소년단은 오는 21일 정규 4집 '맵 오브 더 소울 : 7(MAP OF THE SOUL:7)'을 발표한다.

앞서 슈가는 스포티파이(Spotify)의 개인 플레이리스트를 통해 맥스의 곡 'Love Me Less'를 추천하는 등 음악적인 관심을 표한 바 있다.

맥스는 지난 2일(현지시간) 자신의 트위터에 "1ST LAKERS GAME WITH MY BROTHER SUGA"(내 형제 슈가와 함께 처음 보는 레이커스 경기)라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.