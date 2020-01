젝스키스 "'학원별곡' 같은 댄스곡? 연골 타고 있다"

젝스키스는 28일 오전 11시 서울 여의도 콘래드 호텔에서 열린 첫 번째 미니앨범 'ALL FOR YOU'(올 포 유) 발매 기념 간담회에서 '학원별곡', '로드 파이터' 같이 과거 젝스키스가 사랑 받았던 댄스 장르를 지금도 할 수 있을지 질문을 받았다.

