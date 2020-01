헬로모바일, LGU+망 알뜰폰 서비스 출시

데이터를 많이 쓰는 2030세대 고객을 겨냥한 '데이터 걱정없는 요금제'가 대표적이다. 기본 제공량 소진 후에도 추가 요금 걱정 없이 데이터를 쓸 수 있다. 월 150GB 수준의 대용량 데이터를 월 3만9850원에 제공한다. 음성·문자 무제한에 데이터를 선택할 수 있는 기존 'The 착한 데이터 요금제'는 월 1만원 대부터 시작하는 라인업으로 구성했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.