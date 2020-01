삼성전자, 부사장 14명 등 총 162명 승진…CEO 후보군 강화(상보)

삼성전자는 연령 및 연차에 상관없이 역량을 보유한 인재 24명을 발탁 승진시켰다. 이 중 전무 이상 승진자가 13명이다. 북미총괄 미국법인 HE Div.장 Dave Das(데이브 다스) 전무는 미국 QLED, 초대형 및 Lifestyle TV 판매 확대를 통한 매출 성장과 미국 시장 지배력 강화해 이번 승진자 명단에 이름을 올렸다.

